Cannes Film Festivali'nde Gösterilecek Belgeselin Başrol Oyuncusu Fatima Hassona Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Cannes Film Festivali'nde gelecek ay gösterilmek üzere seçilen bir belgeselin başrol oyuncusu Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusu tarafından Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlenen bir hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Hassona, gelecek ay Cannes Film Festivali'nde gösterilmek üzere seçilen bir belgeselin başrol oyuncusuydu.

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusu tarafından Gazze'nin kuzeyindeki evine düzenlenen bir hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Gazze'deki University College of Applied Sciences mezunu olan Hassona, ölmeden sadece birkaç saat önce, balkonundan gün batımının fotoğrafını "Uzun zamandır ilk gün batımı bu" notuyla paylaşmıştı.

Hassona daha önceki bir paylaşımında ise şu ifadelere yer vermişti:

"Kaçınılmaz ölüme gelince… Eğer ölürsem, sesli bir ölüm isterim. Ne son dakika haberinde bir satırda, ne de bir grup sayının içinde yer almak isterim. Dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza kadar iz bırakan ve hiçbir zaman ya da mekanın gömemeyeceği ölümsüz görüntüler isterim."

Hassona'nın ölümünden bir gün önce, Bağımsız Sinema Dağıtım Derneği (ACID), sürgündeki İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin yönettiği "Put your soul on your hand and walk" (Ruhunu Avcunun İçine Al ve Yürü) adlı belgeselin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini duyurdu. Hassona bu belgeselin ana karakteriydi ve filmin seçilmesi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.

Fransa merkezli Le Monde'ye verdiği röportajda yönetmen Sepideh Farsi, Fatima'yı şu ifadelerle anlattı:

"O bir güneşti... Gazze'deki savaşı takip ediyordu ve zaman zaman medya kuruluşlarına fotoğraf ve video göndererek iş birliği yapıyordu. Her gün bana fotoğraflar, yazılı mesajlar ve ses kayıtları gönderiyordu. Her sabah uyanıp hala hayatta mı diye merak ediyordum."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), en az 157 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü tahmin ediyor. Bazı yerel kaynaklara göre bu sayı 200'ü aşmış olabilir.

IFJ, Fatima'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek gazetecilere yönelik saldırıların devam etmesini kınayarak acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.