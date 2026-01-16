Haberler

KKTC'de 'Akıllı Ulaşım Sistemi' lansmanı

KKTC'de 'Akıllı Ulaşım Sistemi' lansmanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından TRAFİDAR sistemleri ile hız sınırını aşan bir araç tespit edildi ve emniyet güçlerine bildirildi.

CANLI YAYINDA HIZ SINIRINI AŞTI

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, butona basarak sistemi aktif hale getirdi. Canlı yayın sırasında TRAFİDAR sistemlerinin görüntüleri ekrana yansıtıldı. O sırada hız sınırını aşan araç tespit edildi. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, aracın rapor edilerek emniyet güçlerine bildirildiğini kaydetti.

