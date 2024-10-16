Canlı Yayında Depreme Yakalanan Spiker: Korkunçtu
Malatya'da 5,9 büyüklüğündeki deprem anında ER TV spikeri Hülya Kaya, deprem anında yaşadıklarını ve psikolojik etkilerini anlattı.
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandığını ve korktuğunu söyledi.
Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."