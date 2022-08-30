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Çankırı haberleri: Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

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Çankırı haberleri: Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı haberlerine göre Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde Mehmet E'ye ait bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın büyüyünce alevler ahırın bitişiğindeki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun ilçesi ve merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında hasar gören ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Çankırı Güncel Haberler

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