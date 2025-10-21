Haberler

Çankırı'da Yangın: İki Ev ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve bir hafif ticari araç zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kale Kapu Mahallesi Nusret Küskü Caddesi'nde Bekir P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler yandaki evlere de sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların uyarısıyla bölgedeki evler boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kurşunlu, Çerkeş, Bayramören, Atkaracalar itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında 2 ev, 2 kömürlük ile 1 hafif ticari araç zarar gördü.

Tedbir amacıyla 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel
