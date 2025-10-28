Haberler

Çankırı'da Yangın: 6 Ev ve 1 Ahır Yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve 1 ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile 1 ahır tamamen yandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçek Köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve 36 personel katıldı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Evi kullanılamaz hale gelenlerden Muhammet Ali Şentürk gazetecilere, yangının gece yarısından sonra elektrik direğinden kıvılcım atması sonucu amcasının evinde başladığını söyledi.

Babasının yangını görünce söndürmeye çalıştığını, bu sırada ellerinin yandığını belirten Şentürk, "Söndüremeyince köylülere sesleniyor. Köylülerle traktörleri kaçırmaya çalışıyorlar. Daha sonra itfaiye geliyor, ediyor." dedi.

Yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralanan babasının hastaneye kaldırıldığını dile getiren Şentürk, "AFAD geldi, sağ olsun, diğer kurumlar da geldi. Hepsi canla başla çalıştılar. Çankırı'dan, Yapraklı'dan, Korgun'dan, bütün ilçelerden geldi, hepsi müdahale etti. Çankırı Belediyesi bir sürü tankerini gönderdi. Zaten onlar olmasa bütün köy yanacaktı. Valimiz, Kaymakam bey hepsi buradaydı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.