Çankırı'da Yangın: 6 Ev ve 1 Ahır Yandı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile 1 ahır tamamen yandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçek Köyü Kayapa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 iş makinesi, 9 yangın aracı ve 36 personel katıldı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 6 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Evi kullanılamaz hale gelenlerden Muhammet Ali Şentürk gazetecilere, yangının gece yarısından sonra elektrik direğinden kıvılcım atması sonucu amcasının evinde başladığını söyledi.

Babasının yangını görünce söndürmeye çalıştığını, bu sırada ellerinin yandığını belirten Şentürk, "Söndüremeyince köylülere sesleniyor. Köylülerle traktörleri kaçırmaya çalışıyorlar. Daha sonra itfaiye geliyor, ediyor." dedi.

Yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralanan babasının hastaneye kaldırıldığını dile getiren Şentürk, "AFAD geldi, sağ olsun, diğer kurumlar da geldi. Hepsi canla başla çalıştılar. Çankırı'dan, Yapraklı'dan, Korgun'dan, bütün ilçelerden geldi, hepsi müdahale etti. Çankırı Belediyesi bir sürü tankerini gönderdi. Zaten onlar olmasa bütün köy yanacaktı. Valimiz, Kaymakam bey hepsi buradaydı." ifadelerini kullandı.