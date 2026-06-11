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Çankırı'da devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı

Çankırı'da devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı
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Çankırı'nın Kurşunlu-Korgun kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Araçta yangın çıkarken, sürücü kendi imkanlarıyla çıkarak hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Mehmet S. (23) idaresindeki 41 AAT 666 plakalı tır, Kurşunlu-Korgun kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen tırın kabin kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Salih Ayhan
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