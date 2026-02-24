Haberler

Çankırı'da çeşitli suçlardan yakalanan 55 şüpheliden 9'u tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, arama kararları olan şüpheliler adreslerinde yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 55 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-23 Şubat'ta daha önceden işledikleri suçlardan ötürü haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan operasyonlarda 55 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Operasyonlarda adreslerdeki aramalarda 178 sentetik ecza hapı, 224 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu madde tohumu, 60 bin dolu makaron ele geçirildi.

Aynı tarihlerde yapılan trafik uygulamalarında ise 1311 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 50 bin 560 lira cezai işlem uygulanarak 86 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

"Arkasında enkaz bırakmak" deyiminin canlı örneği! Sonunda istifa etti
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak