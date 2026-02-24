Çankırı'da çeşitli suçlardan yakalanan 55 şüpheliden 9'u tutuklandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 55 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-23 Şubat'ta daha önceden işledikleri suçlardan ötürü haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan operasyonlarda 55 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Operasyonlarda adreslerdeki aramalarda 178 sentetik ecza hapı, 224 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu madde tohumu, 60 bin dolu makaron ele geçirildi.

Aynı tarihlerde yapılan trafik uygulamalarında ise 1311 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 50 bin 560 lira cezai işlem uygulanarak 86 araç trafikten men edildi.