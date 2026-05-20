Çankırı'da toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Çankırı'da su kaçağı ihbarı üzerine çalışma yapan ekiplerden bir işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çankırı'da su kaçağı nedeniyle yapılan çalışma sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Çankırı Belediyesi ekiplerince su kaçağı ihbarı üzerine Esentepe Caddesi üzerinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sırasında toprak kayması sonucu Onur K. göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerince topraktan çıkarılan işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
