Çankırı'da Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Motosiklet Kazası: 27 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çankırı'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) hayatını kaybetti. Kaza, Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkisinde meydana geldi.

ÇANKIRI'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkinde meydana geldi. Onur Ceylan'ın kontrolünü yitirdiği 06 FCS 094 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Onur Ceylan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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