Çankırı'da Köylüler Yağmur Duası Yaptı

Çankırı'da Köylüler Yağmur Duası Yaptı
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Çankırı'nın Orta ilçesinde, köylüler kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı. Öğle namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, hem bereket hem de huzur dileklerinde bulundular.

Çankırı'nın Orta ilçesinde köylüler yağmur duası yaptı.

Elden köyünde vatandaşlar, kurak geçen yaz nedeniyle öğle namazını müteakip köy meydanında bir araya gelerek yağmur duası okudu.

Dualarda hem bolluk, bereket, hem de İslam coğrafyasına huzur dilekleri yer aldı. Yağmur duasının ardından vatandaşlara geleneksel yemek ikramı yapıldı.

Köy meydanında gerçekleştirilen programa, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, çevre köy muhtarları, ilçe siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri de katıldı.

Elden Köyü Muhtarı Hürrem Yiğit, program sonrası yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yağmur duası yapmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah'a yöneldik, dualar ettik. Katılım sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız olmak üzere belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, kurum müdürlerimize ve köy halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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