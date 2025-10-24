Haberler

Çankırı'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Çankırı'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Çankırı'da eski eşi İlknur Kertlez'i öldüren Selami Y., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Kertlez, işe gitmek üzere evden çıktığında Selami Y. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Çankırı'da eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eski eşi İlknur Kertlez'i (40) sokakta bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selami Y'nin (43) Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, 22 Ekim'de sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi Selami Y. tarafından bıçaklanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kertlez yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan Selami Y. bıçakla intihar girişinde bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
