Çankırı'da Bilim Söyleşileri Programı Düzenlendi

Çankırı'nın Korgun ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı gerçekleştirildi.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Doğdu Yücetürk, katılımcılara su tasarrufunun önemi, bilimin toplumdaki yeri, bilimsel düşünmenin önemi ve güncel bilimsel gelişmeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, program sonunda Yücetürk'e sunumu ve katkıları için teşekkür etti.