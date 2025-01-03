Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili Oluyor
Çankırı-Ankara kara yolunda etkisini artıran sis, görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zorluk yaşıyor, trafik ekipleri ise uyarılarda bulunuyor.
Çankırı-Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.