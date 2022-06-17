Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi

AA - Sertaç Bulur - Güncel
 - Güncelleme:
Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi.

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16 bin 518 öğretmenin görev yaptığı Çankaya'da ilk, orta ve lisede okuyan 156 bin 253 öğrenci karnelerini aldı.

Cebeci'deki İltekin İlkokulu'na giden Çankaya Kaymakamı Murat Duru, karnelerini dağıttığı öğrencilerin karne ve yaz tatili sevincine ortak oldu.

Duru, sohbet ettiği öğrencilerden yaz tatilinde bol bol dinlenip eğlenerek kitap okumalarını istedi.

Karne dağıtım töreninde, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suzan Özkaya ile veliler de yer aldı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Çankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title