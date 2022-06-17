Çankaya Kaymakamı Duru ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi. Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Cebeci'deki İltekin İlkokulu öğrencilerine karnelerini verdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16 bin 518 öğretmenin görev yaptığı Çankaya'da ilk, orta ve lisede okuyan 156 bin 253 öğrenci karnelerini aldı. Cebeci'deki İltekin İlkokulu'na giden Çankaya Kaymakamı Murat Duru, karnelerini dağıttığı öğrencilerin karne ve yaz tatili sevincine ortak oldu. Duru, sohbet ettiği öğrencilerden yaz tatilinde bol bol dinlenip eğlenerek kitap okumalarını istedi. Karne dağıtım töreninde, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suzan Özkaya ile veliler de yer aldı. AA / Sertaç Bulur - Güncel Çankaya Güncel Haberler

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