Ankara'da yokuşu çıkamayan kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yokuş çıkarken geri kayan kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bülbülderesi Caddesi Hacıyolu Sokak'ta bir kamyonet yokuştan çıkarken henüz bilinmeyen nedenle geri kaymaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet arkasından gelen otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.