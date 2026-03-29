Canik'te yeni sosyal alanlar hizmete sunuluyor

Canik Belediyesi, mahalle kültürünü yaşatmak ve vatandaşların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla yeni sosyal tesisler ve konaklar inşa ediyor. Bu alanlar muhtarlık hizmetlerine erişim sağlarken, gençlere yönelik etüt salonları ve çeşitli kültürel etkinlikler de sunuyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçede vatandaşların buluşma noktası olarak kullanılacak, muhtarlık, etkinlik ve etüt bölümlerinin yer aldığı yeni sosyal alanlar hizmete sunulmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle kültürünün yaşatılmasına katkı sunan mahalle konakları ile çok amaçlı sosyal tesislerde vatandaşların muhtarlık hizmetlerine erişimi sağlanırken, gençler için de etüt salonları bulunuyor.

Söz konusu tesislerde ayrıca kültür, sanat ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenirken, yeni sosyal tesisler ile mahalle konaklarının yapım çalışmaları da sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal tesisler ve mahalle konaklarının vatandaşlarla istişare halinde hayata geçirildiğini belirtti.

Bu merkezlerde vatandaşların muhtarlıkla ilgili iş ve işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiğini belirten Sandıkçı, gençleri de etüt, kültür ve sanat faaliyetleriyle bir araya getirdiklerini kaydetti.

Sandıkçı, ilçede her yaş grubuna hitap eden yeni sosyal donatı alanlarını hizmete sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
