Canik'te kentsel dönüşüm kapsamında ilk etabında 656 konut yapılacak

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde sürdürdükleri kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 656 konutun yapılacağını bildirdi.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Canik'te vatandaşların güvenli konutlara ve yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşacağı Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde depreme dayanıksız yapıların yıkım sürecinin devam ettiğini anlatan Sandıkçı, projenin ilk etabında 656 bağımsız bölümün yapılacağını aktardı.

Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini, süreci vatandaşlarla istişare halinde ilerlettiklerine işaret eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

" Canik'imizi depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte ulaşıma ve sosyal donatı alanlarına yönelik yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz. Konforlu ve güvenli yollarla ulaşım ağımızı güçlendiriyor, çehreye değer katan yeni sosyal donatı alanlarını hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunmayı sürdürüyoruz. Canik'imizde güvenli ve modern şehircilik hamlemizi kararlılıkla sürdürüyor, azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Sandıkçı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini, Canik 2. Yeni Bulvar Yolu yapım çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.