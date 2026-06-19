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Canik'te bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi

Canik'te bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi
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Canik ilçesinde, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 'Ortak Sorumluluğumuz: Bağımlılıkla Mücadele' programı gerçekleştirildi. Programda bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutu ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Canik ilçesinde "Ortak Sorumluluğumuz: Bağımlılıkla Mücadele" programı gerçekleştirildi.

Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İHH ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenen program, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın ile araştırmacı-yazar Osman Atalay, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutu, gençlerin korunması, ailelerin sorumlulukları ve kurumlar arası iş birliğinin önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmacılar, bağımlılıkla mücadelenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, aile, okul, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

Altın, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek veren kurumlara ve programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
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