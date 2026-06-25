Canik'te Yeşilay Gençlik Festivali ile Bağımlılığa Dikkat Çekildi
Samsun'un Canik ilçesinde, 26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde düzenlenen festivalde bağımlılığa karşı farkındalık oluşturuldu; 150 genç Bağımsızlık Yürüyüşü yaptı ve çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşam vurgulandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Canik Yeşilay Gençlik Festivali gerçekleştirildi.
Canik Kaymakamlığı, Canik Belediyesi ve Yeşilay Samsun Şubesi Canik Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen festivalde, bağımlılık türlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Etkinlik kapsamında yaklaşık 150 gencin katılımıyla Bağımsızlık Yürüyüşü yapıldı.
Doğupark'ta devam eden programda katılımcılar, izcilik oyunları ve çeşitli etkinliklere katıldı.
Festivalde, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ile gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine dikkatiçekildi.