Çandır'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrenci ve velileri, Filistinliler yararına kermes düzenledi.

Çandır Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrenci ve velileri, Filistinliler yararına kermes düzenledi.

Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecekler satışa sunuldu.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Kasım İnci, öğrenci ve öğretmenlerin İsrail zulmü altında ezilen Filistin ve Gazze halkı için kermes düzenlediğini söyledi.

Kermesten elde edilen gelirlerin Filistin halkına gönderileceğini ifade eden İnci, kermese destek olan velilere ve ilçe halkına teşekkür etti.

Keremse Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Müftüsü Cahid Erdoğan, veliler ve öğrenciler katıldı.