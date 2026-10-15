Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında buluştu

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Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, çocukların aile ortamında sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesine katkı sağlayan koruyucu ailelerin üstlendiği sorumluluğa dikkati çekildi.

Çocukların sağlıklı gelişiminde aile sıcaklığının önemine vurgu yapılırken, gönüllerini ve yuvalarını çocuklara açan koruyucu ailelere teşekkür edildi.

Her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümeyi hak ettiği anlayışıyla yürütülen koruyucu aile hizmetinin, çocukların geleceğe umutla bakmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

Sezer, bazı koruyucu aileler ile de konutta bir araya geldi, sohbet etti.

Kaynak: AA