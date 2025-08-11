Çanakkale Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Valilik, fırtınanın saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceğini ve orman yangını riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Çanakkale Valiliği, il genelinde fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün il genelinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızının 80 kilometre ulaşması beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek orman yangını riski ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 12 Ağustos salı günü gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

