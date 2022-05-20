Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçlandı - Haberler

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' sonuçlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının (ÇATAB) Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği fotoğraf maratonuna, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen fotoğrafçıların yanı sıra Avustralya ve Macaristan gibi ülkelerden de fotoğrafçılar katılım gösterdi. Katılımcılar, 3 gün boyunca Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, anıt ve mezarlıklar ile doğal hayatın sürdüğü noktaları fotoğrafladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'nın fotoğraf sanatının yaygın ve etkili gücü ile tanıtılmasını ve elde edilecek görsel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirterek, ödül alan fotoğrafçıları kutladı. Ödül töreninin ağustos ayı içinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel