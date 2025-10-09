Haberler

Çanakkale Ormanında Bulunan Ceset Bursa Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde ormanda yapılan incelemede, ağustos ayında çıkan yangın sonrası yanmış bir ceset bulundu. Jandarma ekipleri cep telefonu ve kol saati buldu. Ceset kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale'de ormanda bulunan ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası arazi çalışması yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yanmış halde bir ceset olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Ekipler, cesedin tespit edildiği bölgede yaptıkları incelemede cep telefonu ve kol saati buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası ceset kimlik tespitinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yanan kişiye ait cep telefonu ve kol saati ise jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.