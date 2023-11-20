Çanakkale'nin Biga ilçesinde motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza dün gece, Yeniceköy Kavşağında meydana geldi. Bir fastfood dükkanında paket servisi işi yapan 23 yaşındaki Yiğit Alp Aslan, yaşanan kazada hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi bugün Kurşunlu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Demirci köy mezarlığında toprağa verilecek.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Biga ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza dün gece, Yeniceköy Kavşağında meydana geldi. Bir fastfood dükkanında paket servisi işi yapan 23 yaşındaki Yiğit Alp Aslan, yaşanan kazada hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi bugün Kurşunlu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Demirci köy mezarlığında toprağa verilecek. - ÇANAKKALE