Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı (2)
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TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel