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Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı (2)

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Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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