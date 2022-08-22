Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. TUTUKLANDI Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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