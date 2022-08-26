Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu Güncel Haberler Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı. Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı. Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Boğazı Akçansa İsrail Güncel Haberler

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