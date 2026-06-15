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Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın söndürüldü

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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