Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altında, Helikopter Görüntüleri Paylaşıldı

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan helikopterden görüntülendi.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi.

Anadolu Ajansı ekibi, alevlerden zarar gören alanı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.