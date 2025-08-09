Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale devam ediyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Alevlerin zarar verdiği tedbiren boşaltılan köylerden Saçaklı'da vatandaşlar da çalışmalarda ekiplere destek oluyor.

Bazı vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını, komşularının ahır ve kümeslerine taşıyor.

Köyün sakinlerinden Burak Çetinkaya, AA muhabirine, 4 tavuğundan birinin telef olduğunu, kalan 3 tavuğu komşularının kümesine taşıdığını söyledi.

Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.