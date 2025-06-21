Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Yangın: Hava ve Kara Müdahalesi Başlatıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına, rüzgarın etkisiyle hızla yayılması nedeniyle havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediyelerin itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarında görev alıyor.
Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel