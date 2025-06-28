Çanakkale'de Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ekili araziler de zarar gördü.