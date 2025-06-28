Çanakkale'de Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak ekili arazilerde zarar meydana geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ekili araziler de zarar gördü.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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