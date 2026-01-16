Çanakkale'de yaralı şahin tedavi altına alındı
Çanakkale'nin Umurbey beldesinde bir aracın çarpması sonucu kanadından yaralanan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavi sonrası tekrar doğaya salınacağı bildirildi.
Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu kanadından yaralanan şahin tedavi altına alındı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki'nin Umurbey beldesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan şahini tedaviye aldı.
Şahinin gerekli tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel