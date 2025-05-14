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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliğince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler M. B. (36) ve U.A (37) yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 farklı kağıda sarılı şekilde, 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
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