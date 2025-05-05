Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonlarında 94 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürmekte.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Kentte 1-30 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel