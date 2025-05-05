Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonlarında 94 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonlarında 94 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürmekte.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Kentte 1-30 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.