Çanakkale'de Tünel Çalışmasında Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçi Kadir Kızılaslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İlçe girişindeki tünelde bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında işçi Kadir Kızılaslan henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Eceabat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızılaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
