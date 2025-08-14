Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerden Oktay Çelik'in, Kalkım Belde Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu tespit edildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki 6 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

Ölenlerin kimlik tespiti yapıldı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere olduğu belirlendi. Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.