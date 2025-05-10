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Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı
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Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Çanakkale- Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Valilik, ilk tespitlere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

İlk tespitlere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada yaralıların hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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