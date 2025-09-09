Çanakkale'de Tır-Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Tepeköy'den Çan istikametine giden Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı tır, Hafize Sezgin'in kullandığı 17 HZ 850 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sürücülerin hafif yaralandığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Zülfiye Ünal (82) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel