Haberler

Çanakkale'de Tır-Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çanakkale'de Tır-Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Tepeköy'den Çan istikametine giden Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı tır, Hafize Sezgin'in kullandığı 17 HZ 850 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sürücülerin hafif yaralandığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Zülfiye Ünal (82) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.