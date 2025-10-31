Çanakkale'de Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Denizkent mevkisinde Kamil Gür (51) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Kamil Gür, balyaların ezdiği çekicinin içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamil Gür, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.