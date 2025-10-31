Haberler

Çanakkale'de Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü Kamil Gür, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Denizkent mevkisinde Kamil Gür (51) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Kamil Gür, balyaların ezdiği çekicinin içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamil Gür, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.