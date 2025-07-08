Çanakkale'de Tarım Makinelerine Denetim Artışı

Çanakkale'de Tarım Makinelerine Denetim Artışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, artan hava sıcaklıkları ve yangın riskine karşı tarım makineleri üzerinde denetim ve bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınların büyük kısmının ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığı belirtilirken, hasat döneminde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çanakkale'de il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler, biçerdöver, balya ve ot biçme makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem oranlarının yangın riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, yangınların en büyük nedeninin ihmal ve dikkatsizlik olduğu vurgulanarak, hasat döneminde kullanılan tarım makinelerinde oluşabilecek kıvılcım ve teknik arızaların büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.