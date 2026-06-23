Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yalova köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Akay