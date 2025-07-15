Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alınıyor
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Evreşe ile Şadıllı köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Havanın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı, ancak ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçede, Evreşe ile Şadıllı köyleri arasındaki tarım arazisinde, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Akşam saatlerinde havadan müdahalenin sona ermesinin ardından rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana da sıçradı.

Ekiplerin bölgedeki yoğun müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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