Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de gayrimenkul danışmanı Recep U., iş yerinde Ali Kemal E. tarafından silahla yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Lapseki ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Recep U. (50), iş yerine gelen Ali Kemal E. (58) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Kemal E, Recep U'yu tabancayla ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı Recep U, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Ali Kemal E. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

Artık hiçbir yerde istenmiyorlar! İsrailli turistler otelden kovuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı

Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.