Haberler

Çanakkale'de Sahil Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'de Sahil Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde sahil çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve diğer katılımcılar, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için birlikte atık topladı.

Çanakkale Belediyesi tarafından sahil çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Barbaros Mahallesi'nde yer alan Barış Kordonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Çanakkale Belediyespor Başkanı Akın Yalman ile kulüp oyuncuları ve gönüllü sporcularla vatandaşlar katıldı.

Kenti daha temiz bir hale getirmek ve atıkların çevreye atılmaması konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmak için yapılan sahil çevre temizliğinde, katılımcılar, sigara izmaritleri başta olmak üzere çok sayıda atığı toplayıp görevlilere teslim etti.

Başkan Erkek, etkinlik sonrası Çanakkale'yi temiz tutmak için duyarlılık gösterenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Gelen telefon sonrası Özel Harekat, Kapalıçarşı'da kuş uçurtmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.