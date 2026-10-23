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Çanakkale'de sağanak caddeleri göle çevirdi, kapalı pazar alanında esnaf zorlandı

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Çanakkale'de sağanak caddeleri göle çevirdi, kapalı pazar alanında esnaf zorlandı
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Çanakkale'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte kapalı pazar alanının bazı noktaları da olumsuz etkilenirken yağmur oluklarının yetersizliği nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısının ardından, Çanakkale'de sağanak etkili oldu. Merkez ilçede saat 14.30 başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Öte yandan, yağış, kentin kapalı pazar alanının bazı noktalarını da olumsuz etkiledi. Yağmur oluklarının yetersizliği nedeniyle kapalı pazar yerinin bazı bölgelerinde yağmur suyunun akmasından dolayı esnaf da zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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