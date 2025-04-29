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Çanakkale'de Poyraz Fırtınası Feribot Seferlerini İptal Etti

Çanakkale'de Poyraz Fırtınası Feribot Seferlerini İptal Etti
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Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri 2 gündür yapılamıyor. GESTAŞ firması, tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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