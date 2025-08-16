Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangının etkisini artıran rüzgar nedeniyle çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasının önlenmesi için mücadele ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayramiç Barajı civarında Barajtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine ait çok sayıda arazöz ve ekiple alevlere müdahale ediliyor.

Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışıyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
