Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan hasar gördü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Doğancılar köyü Karapınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman personelinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre 1 dönümlük orman gençleştirme alanında hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay yerinde Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ve Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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